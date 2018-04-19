Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение и перешел к судебным дебатам по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передают Українські Новини.
«Суд перешел к стадии судебных дебатов», - объявил он.
Адвокаты Януковича, услышав это решение суда, вскочили со своих мест и начали кричать на судью, обвиняя его в незаконности действий.
«Мы не готовы, Ваша честь, это нарушение процесса!... Я считаю, что это выполнение политического указания – вынести решение по делу к майским праздникам!» - заявил адвокат Виталий Сердюк.
Судья Девятко пообещал защите, что предоставит им время для подготовки к дебатам не ранее 1 мая.
В свою очередь прокурор Руслан Кравченко объявил, что готов начать дебаты.
Защита обвиняемого начала кричать на него и сорвала дебаты.
Защита заявила, что Янукович запретил адвокатам участвовать в дебатах до допроса всех заявленных свидетелей защиты.
Адвокат Сердюк также начал угрожать суду, что все защитники покинут зал судовых заседаний в случае проведения дебатов.
Около 17:40 он объявил о начале судебных дебатов, прокурор начал свое выступление, но адвокаты начали кричать на него и требовать замолчать.
Около 10 минут препираний с прокурорами и судьями все 3 адвокатов встали и ушли из зала, обвинив участников процесса в преступлении.
В связи с этим Девятко перенес судебные дебаты на 3-4 мая.
Он также отметил, что в случае неявки адвокатов суд будет вынужден привлечь госзащитника для Януковича.
Оболонский райсуд в конце июня 2017 перешел на заочное рассмотрения дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
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