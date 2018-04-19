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В районе проведения Антитеррористической операции запущена система противодействия антиукраинскому вещанию. Систему запустил Президент Петр Порошенко в ходе заседания Военного кабинета, сообщает 112 Украина.

Порошенко дал указание о запуске системы во время видеосвязи с зоной АТО.

Как стало известно, оборудование новой системы разместили вдоль линии разграничения на Донбассе. Оно позволит блокировать вещание свыше 40 российских и сепаратистских телеканалов. Вместо них запустят украинское телевидение.

«Этот вопрос важен, но является лишь составляющей общей политики информационной безопасности», - подчеркнул Президент.

В свою очередь ему доложили, что новое оборудование позволит защитить от влияния пропагандистских телеканалов жителей около 150 населенных пунктов в районе АТО.

После запуска Порошенко сообщил, что намерен лично проверить работу новой системы в ходе поездки на Донбасс в ближайшее время.
ForUm

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