Представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявляет об отсутствии возможностей для увеличения расходов государственного бюджета Украины, сообщает «Экономическая правда».

«Восстановление фискальной дисциплины в 2016-17 годах и постепенное сокращение госдолга были существенными достижениями в контексте программы реформ, поддерживаемых МВФ», - сказал Люнгман.

По его словам, важно придерживаться этих основных правил и в дальнейшем, поскольку все еще значительный государственный долг остается существенным фактором уязвимости.

«Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году», - добавил представитель МВФ.

По данным ЭП, в правительстве в данный момент рассматривают возможность будущего потенциального пересмотра бюджета под повышение «минималки».

Позиция МВФ в этом вопросе была всегда однозначной: повышение минимальной зарплаты возможно исключительно при наличии экономических оснований. Сегодня, по мнению МВФ, увеличение расходов экономически невозможно.

Напомним, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривни – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что основания для повышения минимальной зарплаты есть уже сегодня.