Российские наемники пытались атаковать силы Соединенных Штатов Америки в Сирии, однако атака оказалась провальной. Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл в письменных показаниях международному комитету палаты представителей в Конгрессе США, опубликованных на сайте Белого дома.



«Безрассудное вмешательство России в Сирии и поддержка режима Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя неудачная атака российских наемников на силы США в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», - говорится в документе, сообщает УНИАН.

Также Митчелл в своих показаниях добавил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой в Сирии. Однако, «США готовы применить силу при необходимости». Помощник госсекретаря также напомнил об агрессивной риторике Москвы в период до и после недавних авиаударов по химическим объектам в Сирии, осуществленных США и союзниками. Что касается конфликта в Сирии, Митчелл подчеркнул, что его можно решить только в ходе переговоров в Женеве.

«Мы подталкиваем Россию к тому, чтобы она была конструктивным участником этого процесса, и привела Асада за стол переговоров. До сих пор Россия игнорировала эти призывы, и вместо этого стала срывать переговоры», - заявил Митчелл.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.