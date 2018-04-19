19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали из Украины в Беларусь, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В аэропорту «Жуляны» на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, которые на паспортный контроль предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове.

«Поскольку украинская сторона не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины и поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных этих граждан Украины, которые содержались в базах данных, их пропустили через границу. На момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не поступало», - заявили в ведомстве.

В связи с тем, что есть основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины - членам суднокоманды «Норд» документов, которые якобы подтверждают гражданство РФ, в 15:20 во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск, Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины. Материалы направлены в суд.

Членам суднокоманды «Норд» в очередной раз предложено обратиться в органы Государственной миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем в места постоянного проживания на законных основаниях.

По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.