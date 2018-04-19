19 апреля депутат Верховной Рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, прошла экспертизу на вменяемость.

Об этом Украинской правде сообщил ее адвокат Олег Соловей.

«Сегодня была экспертиза на вменяемость. Это обязательная экспертиза на проверку состояния вменяемости. Она проводится в любом уголовном производстве. Проверяется, отдавал ли человек отчет в совершаемых действиях», - сказал Соловей.

На вопрос, прошла ли Савченко эту экспертизу и соответственно признана ли вменяемой, защитник сказал:

«Думаю, что да – хоть письменного заключения врача по этому поводу нет, – думаю, что прошла».

«Если человек не отдавал отчет в совершаемых действиях и не вменяемый, то его отправляют на принудительное лечение», - пояснил Соловей.

Как сообщил присутствовавший на экспертизе другой адвокат Савченко Дмитрий Бугай, экспертиза длилась около 2 часов.

«Проходила по стандартной процедуре. Экспертизу проводила комиссия. Это определенное количество лиц, которые задают вопросы, это как разговор с психологом», - пояснил Бугай.

Он добавил, что Савченко «как всегда вела себя спокойно, уравновешенно, трезвомысляще, логично, последовательно».

По словам адвоката, вывод они ожидают через несколько дней. Если будет разрешение следователя, то его озвучат общественности.

Вместе с тем Соловей добавил, что на 20 апреля запланирована встреча следователя по делу руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана с Савченко.

«Поскольку завершаются сроки по делу Рубана, и их будут продолжать, то завтра следователь будет встречаться с Савченко, чтобы сообщить о продлении сроков расследования дела. Ей должны сообщить, поскольку она проходит по этому делу», - пояснил Соловей.

17 апреля Савченко завершила процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа, которая началась еще 13 числа.

5 апреля Савченко разговаривала с психологом в рамках психофизиологической экспертизы.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.