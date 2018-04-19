Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием Президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса, сообщает «Украинская правда».

Диалог идет на русском языке.

Онищенко обнародовал его в эфире программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne вечером 18 апреля.

В ходе разговора собеседники обсуждают некую Юлю. «Она продолжает мутить против меня», – говорит человек с голосом, похожим на голос Порошенко. Онищенко предлагает устроить им встречу.

Депутат также сообщает: «В Дубаи встретил Злочевского, он уже год с Игорем (Кононенко – ред.) решает вопрос. Не знаю, доходит до Вас или нет все об их договоренностях. Злочевский попросил меня с Вами поговорить и сделать кое-какие предложения».

«Когда он встречается с Игорем, то того интересуют только поставки газа на его предприятия. А Коля хочет решить вопрос глобально», – говорит Онищенко.

Депутат отмечает, что Злочевский выкупил у «Кульчика» – польского бизнесмена Яна Кульчика – компанию (очевидно, «Куб-Газ»), которая добывает порядка 20 млн кубометров газа, а также выкупил компанию по гидроразрывам.

«Он (Злочевский) готов заключать все контракты с «Нефтегазом», с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50», – сказал Онищенко.

Депутат отметил, что есть договора о совместной деятельности с «Шеллом» и «Эксонмобил», «под них сделан специальный законопроект, который освобождает эти компании от рентных платежей как инвесторов», то есть рента до 2%.

«Коля готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей и всю экономику будем делить 50/50», – заявил Онищенко.

«Вы в курсе, что Коля уже поставил на Ваши компании более 10 миллионов долларов?», – добавил он и собеседник ответил ему, что в курсе.

«Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас», – заявил Онищенко.

Человек с голосом, похожим на голос Порошенко, ответил: «Так Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время «возбудились» американцы».

Александр Онищенко объяснил «Украинской правде», что решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги.

«И 9 месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать» – отметил он.

По его словам, дальше будет интереснее: «Это ягодки».

Напомним, Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания «газовой схемы». По предварительным данным, в результате разоблаченной схемы государству был нанесен ущерб на сумму 3 млрд грн, из которых 1,6 млрд - это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, 1,3 млрд - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

В июле 2016 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Онищенко, а также дала разрешение на его арест. После этого нардеп сбежал в Великобританию.

Онищенко заявил, что передал компромат на Президента Петра Порошенко Соединенным Штатам Америки.

В 2016 году Онищенко опубликовал запись разговора с нардепом Олесем Довгим, которого представил как посредника в переговорах между ним и Президентом.

9 февраля 2017 года он обнародовал вторую часть своих записей.