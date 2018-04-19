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Решением аргентинских компетентных органов удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры о выдаче гражданки Украины, которая подозревается в растрате 1 млн 200 тыс. грн средств государственного предприятия, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ надзорного ведомства.

«Благодаря результативному сотрудничеству Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции Украины Министерством иностранных дел и вероисповеданий Аргентинской Республики удовлетворен запрос о выдаче гражданина Украины для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тыс грн», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что решение аргентинских компетентных органов о выдаче лица по запросу украинской стороны принято на принципах доброй воли и взаимности и является беспрецедентным случаем в сфере международного сотрудничества, учитывая отсутствие договорных отношений между Украиной и Аргентинской Республикой в ​​сфере экстрадиции.

В настоящее время продолжается организация транзитной перевозки выданного лица в Украину, поскольку она должна пройти через территорию нескольких стран и требует разрешения компетентных органов этих государств.

 

 
ForUm

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