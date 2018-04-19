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Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании «Укртрансгаз» в 327,921 млрд гривен.

Данную оценку 12 апреля утвердил основной акционер «Укртрансгаза» - НАК «Нафтогаз Украины», сообщает «Экономическая правда».

В указанную сумму входят активы «Укртрансгаза» стоимостью 12,3 млрд гривен, которые в данный момент находятся на временно неподконтрольной территории.

«Укртрансгаз», 100% которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей вместимостью 31 млрд кубов.
ForUm

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