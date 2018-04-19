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Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

«Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Украины», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что досудебное расследование в отношении других подозреваемых в указанном уголовном производстве, а именно экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего заместителя министра юстиции, в настоящее время остановлено в связи с объявлением их в розыск. В отношении подозреваемого экс-заместителя министра юстиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в декабре 2017 следователи Департамента специальных расследований ГПУ завершили расследование уголовного производства в отношении  Лавриновича.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти.  

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.

17 апреля ГПУ вручила Лавриновичу обвинительный акт.
ForUm

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