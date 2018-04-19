Железнодорожные вокзалы Украины передадут в концессию. Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов на третьем инфраструктурном форуме в Киеве.

Кравцов отметил, что УЗ тратит ежегодно на содержание вокзалов 500 млн грн. «Через три года вокзалы должны окупаться», - сказал он, сообщает LIGA.net.

По его словам, на первом этапе, уже в этом году, вокзальные комплексы будут переведены в отдельную структурную единицу в составе УЗ.

В 2019 году стартуют конкурсы на передачу вокзалов в концессию, в том числе с привлечением зарубежных компаний, отметил Кравцов.