Президент Петр Порошенко заявляет, что вопрос предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви выходит за рамки церковных дел. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Речь идет о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь - геополитика. А для меня дело утверждения независимой поместной церкви - такого же веса, как уже полученные безвиза и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом», - подчеркнул Порошенко.

«Все поместные церкви нового и новейшего времени были признаны только путем активного привлечения государства к этому процессу. Таковы традиции и требование Вселенского патриаршего престола. По сути, автокефалию оказывают не столько конкретной церкви, сколько стране», - сказал Глава государства.

Порошенко подчеркнул, что именно поэтому для него, как Президента, для народных депутатов, оставаться в стороне значило бы поддержать статус-кво, который выгоден Москве. «Мы не будем безучастно лицезреть за вмешательством другого государства в наши церковные дела, за ее попытками использовать в своих интересах чувства части украинских православных», - подчеркнул он.

По его словам, была найдена такая форма, чтобы независимо от того, больше или меньше структура, все православные юрисдикции Украины стали общими участниками конституирования признанной поместной церкви. «Для всех настоящих патриотов укрепление единства Украины является приоритетной задачей. Потому единство - это наше главное оружие в борьбе с российским агрессором», - подчеркнул Президент.

Глава государства поблагодарил, что Верховная Рада объединилась вокруг этой идеи: «Искренне благодарен и председателю, и лидерам фракций, и всем народным депутатам за согласие безотлагательно рассмотреть этот вопрос. Оно того стоит. Оно выходит за рамки церковного».

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.