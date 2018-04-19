также в разделеПолитика
Рада поддержала обращение к Варфоломею о поместной церкви в Украине 33
Украина готовит шестой иск в ЕСПЧ против РФ 29
Порошенко получил от УПЦ КП и УАПЦ обращения к Вселенскому патриарху 66
В Раде зарегистрировали постановление о поместной церкви в Украине 47
Медведчук: Беда Украины в том, что у нас политика формирует экономику 43
Добкин: Янукович должен был остаться в Украине и умереть, если нужно 73
СБУ дважды сообщала Януковичу об угрозе нападения со стороны РФ 102
Добкин: Штурм «Межигорья» отменили после звонка Януковича Ярошу 1181
Сегодня суд по делу Ефремова допросит Ляшко 42
Савченко прошла полиграф 145
Порошенко: Единая поместная церковь не станет государственной 97
Порошенко: Украина как никогда близка к появлению автокефальной церкви 117
Украина готова предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья 111
Радикалы Ляшко заблокировали трибуну Рады 247
Олещук: «Президент Медведчук» — «пророчество» или технология политической мобилизации? 138
Порошенко просит Варфоломея об автокефалии православной церкви в Украине 96
Коломойский сказал, кого поддержит на выборах президента 235
Президент собрал у себя лидеров фракций 73

Президент Петр Порошенко заявляет, что вопрос предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви выходит за рамки церковных дел. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Речь идет о нашей окончательной независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь - геополитика. А для меня дело утверждения независимой поместной церкви - такого же веса, как уже полученные безвиза и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом», - подчеркнул Порошенко.

«Все поместные церкви нового и новейшего времени были признаны только путем активного привлечения государства к этому процессу. Таковы традиции и требование Вселенского патриаршего престола. По сути, автокефалию оказывают не столько конкретной церкви, сколько стране», - сказал Глава государства.

Порошенко подчеркнул, что именно поэтому для него, как Президента, для народных депутатов, оставаться в стороне значило бы поддержать статус-кво, который выгоден Москве. «Мы не будем безучастно лицезреть за вмешательством другого государства в наши церковные дела, за ее попытками использовать в своих интересах чувства части украинских православных», - подчеркнул он.

По его словам, была найдена такая форма, чтобы независимо от того, больше или меньше структура, все православные юрисдикции Украины стали общими участниками конституирования признанной поместной церкви. «Для всех настоящих патриотов укрепление единства Украины является приоритетной задачей. Потому единство - это наше главное оружие в борьбе с российским агрессором», - подчеркнул Президент.

Глава государства поблагодарил, что Верховная Рада объединилась вокруг этой идеи: «Искренне благодарен и председателю, и лидерам фракций, и всем народным депутатам за согласие безотлагательно рассмотреть этот вопрос. Оно того стоит. Оно выходит за рамки церковного».

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги