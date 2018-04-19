Верховная Рада приняла проект постановления №8284 о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко был в зале ВР во время рассмотрения проекта постановления, сообщает 112 Украина.

«После того, как вы проголосуете, я смогу сообщить сегодня же его святейшеству Варфоломею, что мы все в основном выполнили свою часть того, о чем мы говорили и о чем мы договорились 9 апреля. И пусть мощный голос миллионов православных украинцев, епископов и мирян через позицию власти, позицию парламента, позицию президента услышат Вселенский патриарх и Синод», - сказал Порошенко.

Он отметил, что письмо-обращение как можно скорее направит в Стамбул.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.