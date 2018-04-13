Статус Антитеррористической операции на Востоке Украины на Операцию Объединенных Сил будет изменен 30 апреля этого года, заявил Президент Петр Порошенко. По его словам, более 40 стран согласны принять участие в миротворческой миссии в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Печерский районный суд Киева по иску Фонда госимущества снял арест с 92,79% акций «Укртелекома».
Боевики «ЛНР» подтянули большое количество танков, гаубиц, ракетных систем «земля-воздух», реактивных систем залпового огня и БТРов к окраинам оккупированного Луганска.
В здание «Киевгорстроя» на улице Омельяновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе Киева стреляли из ручного противотанкового гранатомета. Обстрел полиция квалифицировала как хулиганство.
Директор Центрального разведывательного управления, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что поддерживает предоставление Украине оборонительного летального вооружения и прилагать усилия относительно непризнания аннексии Крыма.
Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций экс-главы НАПК Натальи Корчак.
Украина договорилась с Перу о введении безвизового режима.
Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.
Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России.
Нардеп Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня, чтобы пройти допрос на полиграфе.
В руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с «защитой русскоязычных», которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.
Российские спецслужбы следили за Сергеем и Юлией Скрипаль как минимум пять лет.
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