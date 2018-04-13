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Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций экс-главы НАПК Натальи Корчак, сообщает пресс-служба агентства.

Также были приняты решения о проведении полной проверки электронных деклараций еще 3-х лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы.

Вместе с этим были приняты решения о результатах осуществления полной проверки очередных 7-ми электронных деклараций и о продлении проверок в отношении двух лиц.

Напомним, 10 апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило провести полную проверку 60 электронных деклараций топ-чиновников.
ForUm

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