Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций экс-главы НАПК Натальи Корчак, сообщает пресс-служба агентства.

Также были приняты решения о проведении полной проверки электронных деклараций еще 3-х лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы.

Вместе с этим были приняты решения о результатах осуществления полной проверки очередных 7-ми электронных деклараций и о продлении проверок в отношении двух лиц.

Напомним, 10 апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило провести полную проверку 60 электронных деклараций топ-чиновников.