Оперативно-следственная группа, созданная для расследования убийства известного журналиста Павла Шеремета, продолжает собирать доказательную базу.

Об этом на брифинге в пятницу заявил заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, сообщает Укринформ.

«Мы в составе оперативно-следственной группы, в которой также прокуратура и Нацполиция, действительно, принимаем участие в раскрытии преступления относительно подрыва Шеремета. Сейчас над этим работаем, но, к сожалению, я ничего нового по делу вам сказать не могу. У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор собираем», - сказал Кононенко.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля 2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имее тчетких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.