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Обстрел здания «Киевгорстроя» в Печерском районе столицы полиция квалифицировала как хулиганство. Об этом в эфире 112 Украина сообщила спикер ГУ НП Киева Оксана Блищик.

«Также с места происшествия изъяли металлические остатки взрывного устройства, чтобы отправить их на экспертизу. Первые выводы взрывотехников по следам взрыва, по тем материалам, которые мы собрали на месте происшествия, - что стреляли все таки из гранатомета. Все первоочередные следственные действия на данный момент проведены. Есть камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленников, так и момент выстрела», - сказала она.

Блищик подчеркнула, что записи с камер видеонаблюдения будут приобщены к материалам уголовного производства в установленном законодательстве порядке.

«Правоохранители уже просмотрели записи видеорегистратора автомобиля, который стоял неподалеку – там как раз момент попадания снаряда в здание зафиксирован», - добавила пресс-секретарь ГУ НП.

В соответствии с процессуальными руководителями по согласованию с прокуратурой полиция начала уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»). В результате расследования и задержания людей, которые совершили это правонарушение, может будет иная правовая квалификация этого события, если будут установлены другие мотивы.

В настоящее время подозреваемых и задержанных нет.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 13 апреля в здание «Киевгорстроя» на улице Омельяновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе Киева выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.
ForUm

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