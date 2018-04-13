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Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

«В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение», - заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в четверг, 12 апреля, в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает DW.

Расмуссен напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Датские законы требуют, чтобы правительство, принимая решение, «учитывало геополитические рамочные условия». Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел Дании.

Понятно, что в случае с «Северным потоком-2» речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике, сказал датский премьер.

Его строительство касается не только Дании, поэтому, по словам Расмуссена, он рад, что канцлер Меркель 10 апреля сделала недвусмысленное заявление по этой теме.

Напомним, 10 апреля федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

Германия и Финляндия уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.
ForUm

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