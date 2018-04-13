В Национальном союзе журналистов Украины будут обращаться к отечественным и международным партнерам из-за давления заместителя председателя фракции «Народный фронт» и председателя комитета по нацбезопасности Сергея Пашинского на журналистов журнала «Новое время».

Об этом заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

«Главный редактор авторитетного журнала «Новое время» Виталий Сыч заявляет о давлении и угрозах из-за публикации материала «Служили два товарища. Секретные оборонные заказы стали золотой жилой для представителей власти». И господин Пашинский, кроме задействования адвокатов, чей визит уже можно расценивать угрозой, пугает журналистов НВ ответственностью, судебными исками, общественными разбирательствами на соблюдение стандартов и этики и «факт-чекингом»!» - написал он в Facebook.

По словам Томиленко, Пашинский продолжает использовать тактику другого фигуранта антикоррупционных журналистских расследований – заместителя секретаря нацбезопасности и обороны Гладковского – задействовать властные рычаги для борьбы с критикой.

Он напомнил, что недавно Гладковський требовал от СБУ возбудить дело против журналиста «1+1» Александра Дубинского.

«НСЖУ однозначно солидарна с нашими коллегами из «НВ» в праве на профессию, в праве беспрепятственно реализовывать журналистские расследования, особенно на темы возможного злоупотребления властью. Чиновники должны уважать журналистов и осознавать свою подотчетность гражданам. Не пугать редакции и авторов «факт-чекингом», «борьбой с фейками» и ответственностью, а признавать свой ключевой долг – отчитываться перед обществом», - подчеркнул глава НСЖУ.

По словам Сыча, давление связано с опубликованным в журнале расследованием, фигурантами которого являются Пашинский и Гладковский.

«В статье говорилось, что, по мнению многих источников, они являются главными бенефициарами схем как при госзаказе военно-промышленного комплекса (ВПК), так и при продаже за границу продукции ВПК и покупки за рубежом военной техники. После этого мы получили требования опровержения и угрозы судебных исков от нескольких юрлиц, которые являются фигурантами статьи», - написал главный редактор «Нового Времени» в Facebook.

Адвокаты предложили опубликовать полный текст статьи-опровержения Пашинского, которую он обнародовал накануне на сайте другого издания. Также Сычу дали черно-белую фотографию депутата и сказали, что ее передадут в цветном виде и это фото издание должно разместить на всю обложку как «часть извинений». Также редактору дали личный номер Пашинского, чтобы он позвонил депутату.

«Это наиболее экзотический способ мирного урегулирования, который мне предлагали за 21 год моей журналистской работы. Мне никто не угрожал со времен Януковича. Но даже тогда так тупо никто не угрожал. Ребята перепутали год и страну. Это Украина, 2018, а не Конго или Ирак 90-х годов. Я не хочу никому звонить и не хочу, чтобы мне звонили», - написал Сыч.