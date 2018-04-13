Директор Центрального разведывательного управления, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что поддерживает предоставление Украине оборонительного летального вооружения и прилагать усилия относительно непризнания аннексии Крыма.



Об этом Помпео сказал во время слушаний по утверждению его кандидатуры на должность государственного секретаря, которые состоялись в комитете Сената США по иностранным делам, сообщает УНИАН.

В частности, сенатор от Республиканской партии Роберт Портман спросил Помпео, поддерживает ли он предоставление Украине оборонительного летального вооружения для защиты. «Сенатор, я поддерживаю», - сказал Помпео.

Также Портман спросил, обязуется ли Помпео никогда не признавать аннексию Крыма. «Да, сенатор, я буду бороться за то, чтобы этого не произошло. У нас есть решение президента, и, очевидно, что это будет неприемлемым», - заявил Помпео.

Кроме того, Помпео утвердительно ответил на вопрос сенатора, согласен ли он с тем, что санкции, введенные против РФ за агрессию против Украины, должны оставаться в силе до выполнения РФ Минских соглашений.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов.