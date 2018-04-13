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Боевики «ЛНР» подтянули большое количество танков, гаубиц, ракетных систем «земля-воздух», реактивных систем залпового огня и БТРов к окраинам оккупированного Луганска.

Об этом сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг.

«Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре городе 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска», - приводит слова Хуга пресс-служба СММ.

В сообщении опубликованы фото, на котором видна техника, ее количество и виды.

 


Ранее блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter снимки военной техники под городом.

 


 

 
ForUm

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