Боевики «ЛНР» подтянули большое количество танков, гаубиц, ракетных систем «земля-воздух», реактивных систем залпового огня и БТРов к окраинам оккупированного Луганска.

Об этом сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг.

«Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре городе 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска», - приводит слова Хуга пресс-служба СММ.

В сообщении опубликованы фото, на котором видна техника, ее количество и виды.

Хуг: Вооруженные формирования в #Луганск'e объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно - разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраинах Луганска pic.twitter.com/bUCDVqV7hj — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 13 апреля 2018 г.





Ранее блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter снимки военной техники под городом.



