Российские спецслужбы следили за Сергеем и Юлией Скрипаль как минимум пять лет. Об этом говорится в письме советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марка Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, сообщает Sky News.

Так, согласно информации, с 2013 года адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов российской разведки, передает 112 Украина.

В письме указано, что спецслужбы России в течение нескольких лет проводили эксперименты с нервно-паралитическим веществом «Новичок», в частности, с его нанесением на дверные ручки. Известно, что через дверную ручку дома в Солсбери произошло отравление Скрипалей.

Кроме того, упоминается в письме и отравление Александра Литвиненко в 2006 году.

Напомним, 12 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британской стороны относительно типа химического вещества, использованного для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.