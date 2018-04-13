Более сорока стран согласны принять участие в миротворческой миссии в отдельных оккупированных районах Донецкой и Луганской областей для установления в Украине мира, восстановления суверенитета и возвращения ее территориальной целостности, заявил Президент Петр Порошенко.

«На сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции – начиная от Канады и моих переговоров с (премьер-министром Канады, - ред.) Джастином Трюдо, начиная от представителей стран «Большой семерки» и заканчивая, например, странами Европейского Союза, которые не являются членами НАТО: Австрия, Швеция, Финляндия и многие другие», - сказал Глава государства в интервью украинским телеканалам.

Он отметил, что вопрос миротворцев для Украины является очень важным. Порошенко сообщил, что за последнее время мнение о введении в Украине миссии под эгидой ООН кардинально изменилось. Еще полтора-два года назад «мир слушать не хотел о миротворцах», аргументируя это большими затратами на обеспечение работы миссии и отсутствие желания помочь нашему государству в установлении мира и возвращении в украинский суверенитет захваченных русскими земель.

«На сегодняшний день уже создается атмосфера, миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо не уважаемый, объяснить миру, а почему же ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность по развертыванию войны и агрессии против нашего государства», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что Путин может очень легко прекратить гибель мирных людей, украинских военных, которые защищают родную землю. «Ты очень легко это можешь сделать - это просто не применения права вето (при принятии решения в Совете безопасности ООН - ред.). Больше от тебя никто ничего не требует», - констатировал глава государства.

Порошенко также акцентировал на том, что мандат миротворцев должен распространяться на все оккупированные территории. По его словам, очень странно звучало русское предложение применять миротворцев как эскорт для наблюдателей ОБСЕ. «Эскорт – это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне. А у нас нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян, в нарушение Закона в количестве более 45-50 тысяч человек, обеспечивающих вашу оккупацию», - сказал Президент.

По его мнению, миротворцы должны помочь разоружить, установить мир и необходимые оборонные условия для начала политического урегулирования через местные выборы, чтобы в них могли принять участие украинские политические партии, украинские СМИ, международные наблюдатели, которые позволят провести свободное волеизъявление граждан, в том числе и с учетом голосов временно перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть оккупированную территорию.

«Поэтому миротворцы чрезвычайно важны. Тот, кто против миротворцев – тот за войну. И мы не допустим, чтобы украинцев убивали», - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что Украина готова немедленно вынести этот вопрос на голосование Совбеза «как только Россия примет позицию всего мира». «Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект», - констатировал он.

До этого Украина, лично Президент обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой направить на Восток Украины специальную оценочную миссию, которая установит необходимую численность миротворческой миссии, сроки ее развертывания, предварительные условия и стоимость. «И началась практическая работа по реализации проекта», - сказал Глава государства, отметив, что делает все возможное для того, чтобы эта миссия была развернута в этом году.