Печерский районный суд Киева по иску Фонда госимущества снял арест с 92,79% акций «Укртелекома». Об этом говорится в определении суда от 28 марта.

Также суд отменил запрет на отчуждение акций.

Данное решение обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.

Как ранее сообщал ForUm, 13 апреля 2017 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций «Укртелекома».

Хозяйственный суд Киева в октябре 2017 года по иску ФГИ разорвал договор о купле-продаже 92,79% акций «Укртелекома» с ООО «ЕСУ».