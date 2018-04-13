также в разделеЭкономика
Топливо из Беларуси начнут перевозить в Украину по Днепру 10
Дания разрешит «Северный поток-2» под гарантию транзита газа через Украину 24
С начала года НБУ купил $1 миллиард 42
НБУ ожидает получения транша от МВФ в начале третьего квартала 32
В прошлом году 80% антрацита в Украину ввезли из РФ 35
Нацбанк сохранил прогноз инфляции и роста ВВП 38
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17% 42
Финляндия выдала все разрешения на «Северный поток-2» 95
«Нафтогаз» готов доказывать целесообразность транзита через Украину 64
Транзит газа: Украину не устроят названные Россией объемы 176
Украина начала закачивать газ в ПХГ 64
Будем строить сеть для олигархов за налоги от бедных? 109
«Нафтогаз»: Слова Меркель должны изменить отношение к «Северному потоку-2» в ЕС 139
«Газпром» может сохранить транзит через Украину, но при одном условии 402
В марте инфляция ускорилась до 1,1% 50
ВБ прогнозирует инфляцию в Украине в 2018 году на уровне 10% 40
Коболев: «Северный поток-2» - троянский конь для Евросоюза 150
Порошенко: Скоро Украина будет в первой 50-ке Doing Business 45

Печерский районный суд Киева по иску Фонда госимущества снял арест с 92,79% акций «Укртелекома». Об этом говорится в определении суда от 28 марта.

Также суд отменил запрет на отчуждение акций.

Данное решение обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.

Как ранее сообщал ForUm, 13 апреля 2017 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций «Укртелекома».

Хозяйственный суд Киева в октябре 2017 года по иску ФГИ разорвал договор о купле-продаже 92,79% акций «Укртелекома» с ООО «ЕСУ».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги