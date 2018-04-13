В руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с «защитой русскоязычных», которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.

Такую информацию озвучил сегодня на брифинге в Киеве замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, сообщает LIGA.net.

СБУ располагает информацией о планах Кремля, которые заключаются, по словам спикера, в «существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения».

Кононенко утверждает, что для осуществления такого замысла Москва якобы планирует задействовать криминалитет, «спортсменов» и другие околокриминальные структуры «для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий».

В подробности на эту тему офицер СБУ не вдавался.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские войска, которые стоят на границе с Украиной, готовы к масштабному применению для ведения континентальной войны.