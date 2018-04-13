Украина договорилась с Перу о введении безвизового режима. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Еще по двум странам - Уругвая и Перу - есть договоренности о безвизе в ближайшее время. Это супер, но должны открыть для украинцев всю Латинскую Америку, как и Украину для нее», – написал он.
Напомним, ранее Украина и Уругвай договорились о введении безвизовых поездок для своих граждан.
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