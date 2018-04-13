Украина договорилась с Перу о введении безвизового режима. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Еще по двум странам - Уругвая и Перу - есть договоренности о безвизе в ближайшее время. Это супер, но должны открыть для украинцев всю Латинскую Америку, как и Украину для нее», – написал он.

Напомним, ранее Украина и Уругвай договорились о введении безвизовых поездок для своих граждан.