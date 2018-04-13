также в разделеПолитика
Помпео поддерживает предоставление Украине летального оружия 27
Украина договорилась о безвизе с Уругваем 50
«Країна»: Порошенко считает Медведчука политтехнологическим монстром 77
Президент хочет законодательно защититься от киберугроз со стороны РФ 38
Порошенко: Мир должен придумать, как защищать выборы от РФ 37
Украина и Молдова упростят пересечение границы 58
Молдова просит Украину предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья 160
Порошенко инициирует частичную отмену договора о дружбе с РФ 297
Порошенко поручил готовиться к официальному выходу Украины из СНГ 95
Савченко: Мое здоровье ухудшается «в пределах нормы» 33
Климкин о заявлениях Трампа: Именно так и нужно говорить с РФ 66
Порошенко распорядился провести военный парад в День независимости 54
Тимошенко заявила, что отказалась от «подаренных» услуг американских лоббистов 93
В Кремле ответили на заявление Трампа об ударе по Сирии 257
Гройсман просит ГПУ проверить выдачу лицензий на добычу лития без конкурса 45
Кабмин предложил усилить ответственность за нарушения на выборах 42
Медведчук: «Стратегическое партнерство» Украины и МВФ — это игра без правил 46
Порошенко: Украина введет санкции против Дерипаски и других российских олигархов 75

Украина договорилась с Перу о введении безвизового режима. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Еще по двум странам - Уругвая и Перу - есть договоренности о безвизе в ближайшее время. Это супер, но должны открыть для украинцев всю Латинскую Америку, как и Украину для нее», – написал он.

Напомним, ранее Украина и Уругвай договорились о введении безвизовых поездок для своих граждан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги