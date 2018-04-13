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В здание «Киевгорстроя» на улице Омельяновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе Киева стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Как сообщает Громадське, инцидент произошел около двух ночи.

Неизвестные попали в отдел продаж «Киевгорстроя», там, в частности, обнаружили хвостовик снаряда.

Отметим, возле отдела продаж расположен ресторан «Хмели-сунели», боковая часть которого также повреждена выстрелом.

Отстрелянный тубус гранатомета найден через дорогу от здания. На тубусе спилены номера, поэтому происхождение гранатомета невозможно установить.

В Печерском отделении полиции отметили, что около 2:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омельяновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа.

Других деталей инцидента в полиции не сообщили.
ForUm

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