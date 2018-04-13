Президент Петр Порошенко сообщил, что статус Антитеррористической операции на Востоке Украины на Операцию Объединенных Сил будет изменен 30 апреля этого года. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Формат должно измениться 30 апреля. Это кардинально меняет организацию управления военной структурой», - сказал Президент.

Порошенко напомнил, что сейчас АТО находится под руководством Службы безопасности Украины. По его словам, «взаимодействие между СБУ и приданными подразделениями ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии абсолютно другое, чем то, что предусмотрено в законе о реинтеграции Донбасса».

«Руководство переходит Вооруженным силам Украины. В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение ВСУ», - сообщил Президент.

Он поблагодарил Верховную Раду за поддержку его предложений по стратегии освобождения Донбасса. «Это сделает действия украинских военных гораздо более эффективными не только в отражении вооруженной агрессии, но и в противодействии диверсионным группам», - отметил Президент.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада приняла закон закон о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.

Согласно закону, формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

Служба безопасности Украины передала военным командование антитеррористической операцией.