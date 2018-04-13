также в разделеМир
Создатель «Новичка» рассказал, почему Скрипали остались живы 92
В Барселоне грузовик въехал в толпу людей 42
СМИ: США рассматривают 8 объектов для ударов в Сирии 49
В Балтийском море разбился вертолет 39
В Торонто неизвестные с ножами напали на прохожих 32
СМИ: США имеют доказательства применения химического оружия в Сирии 132
Российский суд оставил в силе приговор Улюкаеву 39
Помпео: В Сирии в бою была убита «пара сотен русских» 109
Италия не будет участвовать в боевых действиях в Сирии 42
Великобритания созывает Совбез ООН из-за дела Скрипаля 63
Макрон: У Франции есть доказательства применения режимом Асада химоружия 58
Канада не будет воевать в Сирии 38
Германия отказалась от военных ударов по Сирии 104
Дело Скрипаля: ОЗХО подтвердила выводы Британии 90
Трамп сообщил, когда будет нанесен удар по Сирии 195
Россия спустя 2,5 года возобновила полеты в Египет 28
Медведев придумал ответ на американские санкции 196
Больница в Солсбери рассказала о вторжении российских журналистов 105

Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу, сообщает «Медуза».

Представителей Telegram на заседании 13 апреля не было, так как создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в «откровенном фарсе». Тем не менее адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, оно было отклонено.

Рассмотрение иска по существу заняло 20 минут, затем Смолина в течение 40 минут готовила решение в совещательной комнате.

Напомним, ранее Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги