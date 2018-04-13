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Подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти нардеп Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня, чтобы пройти допрос на полиграфе.

Об этом Украинской правде сообщил ее адвокат Олег Соловей.

«Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами», - сказал он.

По словам Соловья, Савченко будет есть те продукты, которые разрешили в ее состоянии есть врач ИВС, 13, 14, 15 апреля, а 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе.

«Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник», - сказал адвокат.

По словам защитника Савченко, допрос на полиграфе 13 апреля длился примерно с 10:30 до 13:30.

Сестра нардепа Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с Савченко из-за ее голодовки. Об этом она сказала в комментарии журналистам, передает 112 Украина.

Комментируя результаты проведения сегодня экспертизы на полиграфе для Савченко, ее сестра отметила, что депутат имеет постоянную тахикардию и повышенную температуру из-за длительного голодания. «Поэтому сейчас этот вопрос остался открытым. Некорректные абсолютно показания, потому что организм не может в таком состоянии проходить. Поэтому пока взята пауза, и адвокаты понимают, что в принципе юридически на дело этот полиграф вряд ли повлияет», - сказала Вера Савченко.

В свою очередь, пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко добавила, что специалисты, проводившие экспертизу Савченко, еще не сталкивались с человеком во время голодовки. «Поэтому они не могут работать, как выяснилось», - сказала она и констатировала, что процедура проверки пока осталась незавершенной.

Как сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

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