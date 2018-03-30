Министерство иностранных дел России вручило ноты протеста послам 23 стран, которые выдворили российских дипломатов в связи с делом бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Так, в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. дела Скрипалей российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств.

Напомним, о высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 29 стран: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Словения, Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

Болгария, Люксембург, Словакия, Португалия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыва послов из России для консультаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.