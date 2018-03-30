также в разделеПолитика
Загородний прокомментировал «давние связи» Медведчука и Савченко 41
Медведчук: Однозначно, я перешел дорогу многим в Украине 61
Глава Николаевской ОГА попросил отстранить его от должности 58
Жебривский об отдыхе в ОАЭ: Могу себе позволить 53
Фукуяма: Победа Украины над популистами имеет значение для всего мира 46
Канада не будет бесплатно предоставлять Украине оружие 49
Савченко: Я не настолько глупа, теракта никогда бы не было 98
Послы G7 призвали Раду отменить е-декларации для активистов 69
Геращенко: Путин впервые публично поддержал перемирие на Донбассе 132
Луценко: «Поправки Лозового» парализовали правоохранительную систему 129
Молчанов: Генеральный прокурор действует как политик, а не как юрист 58
Апелляционный суд отказался отпустить Савченко 75
Медведчук: У «стратегических партнеров» Киева и рядовых украинцев разное видение реформ 73
Хмара хочет взять Савченко на поруки 79
Савченко отказали в отводе судей 48
Суд отказал Савченко в отводе прокурора Климовича 42
«Нормандская четверка» требует тщательного соблюдения «пасхального» перемирия 652
Эксперт: «Украинская» поправка в законе об ИНП Польши может быть рукой Москвы 91

Министерство иностранных дел России вручило ноты протеста послам 23 стран, которые выдворили российских дипломатов в связи с делом бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Так, в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

«Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. дела Скрипалей российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств.

Напомним, о высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 29 стран: Албания, АвстралияБельгияВеликобританияГрузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, СШАСловенияУкраина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

БолгарияЛюксембургСловакияПортугалия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыва послов из России для консультаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги