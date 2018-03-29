Грузия выдворяет из страны сотрудника действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России.



Об этом говорится на сайте грузинского Министерства иностранных дел. Дипломату нужно будет покинуть Грузию в течение семи дней, сообщает УНИАН.

Отмечается, что такие меры приняты в знак поддержки позиции Великобритании по делу Скрипаля.

На сегодняшний день о высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 28 стран мира и НАТО.

В настоящее время только четыре страны ЕС не применили санкции в РФ из-за отравления Сергея Скрипаля.

Болгария, Люксембург, Словакия, Португалия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция и Словения не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыва послов из России для консультаций.