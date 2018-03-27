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Австралия присоединилась к числу стран, объявивших о высылке российских дипломатов в качестве ответной меры на отравление в Британии бывшего британского шпиона, а ранее сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вину за которое Лондон возложил на Россию.

Во вторник утром премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна вышлет двух российских дипломатов в знак солидарности с Британией и другими странами, сообщает Би-би-си.

«Два российских дипломата, идентифицированные как незаявленные разведчики, будут высланы австралийским правительством за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями», - сказал Тернбулл.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

26 марта 14 стран ЕС, а также СШАКанада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Как известно, Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.
ForUm

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