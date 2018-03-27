Ирландия приняла решение выдворить одного российского дипломата в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на The Irish Times, соответствующее решение было принято на заседании правительства страны.

Отмечается, что в настоящее время посол России находится в Министерстве иностранных дел в Дублине, где его проинформировали об этом.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

26 марта 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Как известно, Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.