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Официальная Оттава решила выслать четырех дипломатов РФ в знак солидарности с Великобританией после отравления в Солсбери.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Укринформ.

«Мы высылаем четырех российских дипломатов, работающих или в Посольстве РФ в Канаде или в Генеральном консульстве РФ в Монреале. Все четверо были идентифицированы как разведчики или лица, которые использовали свой дипломатический статус для подрыва безопасности Канады и вмешательства в нашу демократию», - сказала Фриланд.

Кроме этого, Оттава также откажет в аккредитации трем другим российским дипломатам, которых Россия хотела направить на работу в Канаду. «Мы принимаем эти меры в солидарности с объединенным королевством. Эти шаги не направлены против народа России, с которым канадцы имеют давние и продуктивные связи. Канада остается настроенной на диалог и сотрудничество с РФ в противодействии общим вызовам», - подчеркнула глава МИД Канады.

При этом она подчеркнула, что «использование ядовитого химического вещества представляет откровенную угрозу основанном на правилах международном порядке». «Это является частью предыдущей модели неприемлемого поведения РФ, включая в том числе сотрудничество с режимом Асада, аннексию Крыма, бои под руководством РФ на востоке Украины, поддержание общественного беспокойства в Украине, Грузии, Молдове и других соседних странах, вмешательство в выборы и дезинформационные кампании», - подытожила Фриланд.

Как сообщал ForUm, Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.  Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. 

Официальный Вашингтон принял решение о высылке по крайней мере 60 российских чиновников, которые работают с дипломатическими паспортами в США, а также закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон.

Также 14 стран-членов Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов.
ForUm

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