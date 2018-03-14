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Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает ТАСС

У российских дипломатов, которым предписано покинуть страну, будет неделя на то, чтобы сделать это, сообщила британский премьер. 

Мэй назвала действия Москвы по делу экс-полковника ГРУ противозаконным использованием силы в отношении Великобритании. Британский премьер подчеркнула, что Лондон будет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит «сомнительные» счета.

Кроме того, она обозначила версии использования отравляющего вещества, предположительно использованного в британском Солсбери против экс-полковника ГРУ и его дочери. В частности, она допустила возможность утери Россией контроля над запасами этого вещества.

«Существует два возможных варианта: либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо, вероятно, российское правительство утеряло контроль над запасами военного отравляющего вещества и допустило его попадание в руки третьих лиц», - утверждает она.

При этом Мэй подчеркнула, что полный разрыв диалога между Лондоном и Москвой не отвечает британским национальным интересам.

«Я по-прежнему считаю, что полный разрыв диалога между Великобританией и Россией не отвечает нашим национальным интересам. Но после этого ужасающего деяния, направленного против нашей страны, эти отношения не могут быть прежними», - сказала она.

Напомним, сегодня 14 марта Великобритания призвала провести срочное совещание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением Скрипаля.

12 марта Мэй заявила, что Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которая производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ по дипломатическим каналам сообщила официальному Лондону, что не имеет никакого отношения к инциденту Скрипалем.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.
ForUm

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