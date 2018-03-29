Словения отзывает своего посла в России для консультаций в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом в Twіtter сообщил премьер-министр Словении Миро Церар, передает «Европейская правда».

«В связи с недавними событиями в Великобритании Словения отзывает нашего посла в России для консультаций в Любляне», - сообщил Церар.

Напомним, ранее о высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 28 стран: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

Болгария, Люксембург, Словакия, Португалия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

К этому времени Австрия, Кипр и Греция не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыва послов из России для консультаций.