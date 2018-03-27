Бельгия вышлет из страны одного российского дипломата в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Великобритания обвиняет Москву. Об этом заявил премьер-министр королевства Шарль Мишель по итогам заседания правительства, посвященного ситуации вокруг отравления в Солсбери и его последствий, сообщает ТАСС.



«Мы приняли решение лишить аккредитации одного российского дипломата, но мы остаемся привержены развитию отношений с РФ», - сказал Мишель.

Как говорится в заявлении премьера, посол РФ в Бельгии будет уведомлен об этом решении в ближайшие 48 часов. «Человек, в отношении которого принято решение, должен покинуть Бельгию в течение 14 дней», - отмечается в документе.

Премьер подчеркнул, что Бельгия призывает к диалогу с Москвой. «Бельгия продолжает призывать к открытому и честному диалогу с Россией по вопросам, представляющим общий интерес», - говорится в заявлении Мишеля.

Премьер отметил, что Бельгия, в столице которой находится штаб-квартира НАТО, полностью выполнит решение альянса о сокращении состава миссии РФ при организации. «В связи с нахождением в Бельгии штаб-квартиры НАТО и в соответствии с соглашением с этим институтом Бельгия неукоснительно выполнит решения, принятые НАТО», - отмечается в заявлении главы правительства.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

26 марта 14 стран ЕС, а также США, Канада, Ирландия, Австралия, Молдова и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.