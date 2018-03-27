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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из РФ для консультаций.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу правительства Болгарии.  

«Глава правительства провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым. Премьер обсудил с послом дело Скрипаля, а также реакцию России, ЕС и международного сообщества. По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для консультаций», - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что пока не принято никакого решения относительно высылки из страны российских дипломатов.

Как сообщал ForUm, в понедельник, 26 марта, 14 стран ЕС, а также СШАКанада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ.
ForUm

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