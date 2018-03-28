Словакия отзовет своего посла в Российской Федерации Петера Припутена для консультаций в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом заявил министр иностранных дел Мирослав Лайчак, сообщает Укринформ.

Министр также сообщил, что дальнейшие действия Словакии будут зависеть от реакции России.

«Реакция Российской Федерации в течение последующих нескольких дней повлияет на наши шаги, которые мы намереваемся сделать», - сказал он.

Напомним, ранее приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 28 стран: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина , Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.