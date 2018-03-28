Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн принял решение отозвать посла в Москве для консультаций.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на 5 minutes RTL.

МИД Люксембурга дел официально подтвердил свою поддержку Великобритании после атаки в Солсбери и заявил о «серьезных вопросах относительно нашей общей безопасности».

«Правительство соглашается с оценками правительства Великобритании, что, очень вероятно, Российская Федерация ответственна за этот акт и что нет другого правдоподобного объяснения», - говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что Люксембургу не удалось обнаружить шпионов в российском посольстве, поэтому высылки дипломатов РФ не будет.

Напомним, ранее приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 27 стран: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина , Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

Европейский Союз отозвал своего посла в России.