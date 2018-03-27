Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы объявило персонами нон грата трех дипломатов посольства России в республике.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало сегодня посла России в Молдове Фарита Мухаметшина, до сведения которого довели содержание устного уведомления — в соответствии с положениями венской конвенции о дипломатических отношениях (1961) три дипломата в рамках миссии объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть территорию страны в течение семи дней», — говорится в пресс-релизе МИДЕИ, сообщает Sputnik.

Там отметили, что решение властей Республики Молдова — это знак солидарности с Объединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии, и следствие выводов Совета Европы от 23-24 марта 2018, которые квалифицируют атаку в Солсбери как угрозу коллективной безопасности и международному праву.



Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

26 марта 14 стран ЕС, а также США, Канада, Ирландия, Австралия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.