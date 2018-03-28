Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата и отозвала согласие на назначение почетного консула РФ в стране. Об этом говорится в заявлении правительства Черногории, сообщает «Европейская правда».

«Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории», - говорится в заявлении.

В правительстве Черногории уведомили российское посольство о своем решении и отметили, что российский дипломат должен покинуть страну в течение недели.

В заявлении подчеркивается, что правительство приняло такое решение в знак солидарности с Великобританией и в сотрудничестве с союзниками.

Напомним, ранее приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 27 стран: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина , Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.