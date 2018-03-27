Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а состав миссии России при организации сокращен с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.



«Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников РФ на 10 человек, численность российских сотрудников составит 20 человек», - сказал он, сообщает ТАСС.

Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику альянса в отношении России. «Мы по-прежнему будем вести двойной подход - оборону и диалог», - сказал он.

Генсек альянса подчеркнул, что подготовка к проведению нового заседания Совета Россия - НАТО (СРН) будет продолжена.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатовпосле обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Европейский Союз также отозвал своего посла в России.

26 марта 14 стран ЕС, а также США, Канада, Ирландия, Австралия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.



