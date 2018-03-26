Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении Президента Петр Порошенко, переданном ForUm’у.

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся», - заявил Глава государства.

«А, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», - добавил он.

По словам Порошенко, Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

«Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе», - подчеркнул Президент.

«Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг – увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций. Наш общий ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права», - резюмировал Порошенко.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.