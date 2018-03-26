также в разделеПолитика
Климпуш-Цинцадзе: Арест Савченко не повлияет на отношения с зарубежными партнерами 12
МИД: Высылаемые из Украины российские дипломаты – сотрудники спецслужб 24
В Кабмине не верят, что Путин согласится на международную администрацию на Донбассе 16
Адвокаты обжаловали арест Савченко 59
Москаль: Объединение теробщин на Закарпатье грозит сепаратизмом 61
Адвокаты заявляют, что Савченко похудела, но улыбается 61
Сестра рассказала об условиях содержания Савченко в СИЗО 86
МИД Польши: Героизация Украиной «преступников» отравляет наши отношения 60
Голобуцкий: В деле о подделке деклараций членами НАПК фигурирует Левочкин 101
Геращенко пояснила, почему Украина не может выслать российских дипломатов 383
Time: Путин согласится ввести на Донбасс международную администрацию 316
Кличко не исключил участия в выборах президента 46
Президент готовит изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО 334
СБУ перейдет под контроль Рады 133
Денисова намерена лично контролировать соблюдение прав Савченко 85
У Путина назвали «чушью» информацию о вербовке Савченко в российской тюрьме 52
Тимошенко: Савченко нужно было лечиться 179
Порошенко считает увеличение помощи США мощным сигналом 46

Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении Президента Петр Порошенко, переданном ForUm’у.

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся», - заявил Глава государства.

«А, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», - добавил он.

По словам Порошенко, Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

«Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе», - подчеркнул Президент.

«Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг – увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций. Наш общий ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права», - резюмировал Порошенко.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

91
Теги