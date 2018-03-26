Официальный Вашингтон принял решение о высылке по крайней мере 60 российских чиновников, которые работают с дипломатическими паспортами в США, а также закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон.

Об этом сообщил во время специального брифинга в понедельник официальный представитель администрации, передает Укринформ.

«Это осуществляется в знак солидарности с нашими близкими союзниками», - отметил американский чиновник, чье имя и должность, по привычной практикой не были названы.

Он уточнил, что речь идет о реакции стран Запада на «безрассудную попытку правительства РФ убить гражданина Великобритании и его дочери боевым химическим реагентом нервно-паралитического действия».

По словам другого официального представителя американской администрации, реакция Вашингтона также направлена ​​против агрессивных действий и политики России, которые она вводит против США и их союзников.

Как уточнили американские чиновники, администрация США высылает 48 сотрудников российского посольства в Вашингтоне, а также 12 россиян, работающих в Миссии РФ при ООН в Нью-Йорке. Их деятельность связана с «агрессивной» разведывательной активностью. Они имеют семь дней для того, чтобы покинуть американскую территорию.

Кроме того, работа российского консульства в Сиэтле (штат Вашингтон) прекращается.

По оценкам американской стороны, сейчас в Соединенных Штатах установлено более 100 российских шпионов, работающих под прикрытием. Как отметили представители американской администрации, таким образом, официальный Вашингтон направил месседж Москве о деятельности «недопустимо высокого» количества российских шпионов на территории Соединенных Штатов.

Напомним, Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.