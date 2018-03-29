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Португалия отзывает своего посла из Москвы для консультаций, заявила пресс-секретарь МИД страны Ана Паула Закариас. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на  Publico.

Она подчеркнула, что это решение не изолирует Португалию от стран, выславших российских дипломатов – точно так же поступила Еврокомиссия, а также Люксембург, Мальта, Словакия и Болгария.

При этом вопрос высылки российских дипломатов находится на рассмотрении.

«Мы вступаем в спираль выдворений и контрвыдворений, но куда это нас приведет? Мы не можем закрывать дверь для диалога с Россией», - заявила Закариас.

Она подчеркнула, что по вопросу высылки сотрудников дипмиссий решение не будет приниматься до 16 апреля, когда должны быть представлены результаты расследования, проводимого в Великобритании.

На сегодняшний день о высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 28 стран мира.

В настоящее время только четыре страны ЕС не применили санкции в РФ из-за отравления Сергея Скрипаля.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция и Словения не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыва послов из России для консультаций.
ForUm

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