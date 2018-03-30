Москва высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за дела Скрипаля.



Так, Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, по три литовских и чешских, два итальянских и один латвийский, передает РИА Новости.

Также выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии, один — шведской и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до пятого-седьмого апреля.

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.

Напомним, о высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 29 стран: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Словения, Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

Болгария, Люксембург, Словакия, Португалия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция не сообщали о выдворении российских дипломатов или отзыва послов из России для консультаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.