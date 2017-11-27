Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times заявил, что в Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины.

В то же время первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала его заявление самодеятельностью.

В свою очередь постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что призыв Ягланда услышать Россию и сохранить ее в Совете Европы свидетельствует о включении мощнейших сил в попытки любым способом сформировать коалицию в поддержку возвращения России в ПАСЕ.

26 ноября сын народного депутата и еще один соучастник в балаклавах совершили разбойное нападение на продуктовый магазин «Святковый».

Позже народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Попов сообщил, что его 14-летний сын совершил преступление.

По факту ограбления начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сыну народного депутата и его сообщнику вручили подозрение.

В Добропольском районе Донецкой области диверсантами был обстрелян из автоматического оружия и получил ранения часовой склада ракетно-артиллерийского вооружения воинской части.

Гражданину Украины Павлу Шаройко, задержанному в Беларуси 25 октября, предъявлено обвинение по статье «шпионаж».

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов и других нарушений 15 чиновникам и руководителям 4 органов местного самоуправления.

Некоторые страны Европы в случае необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, в этой ситуации Польша может не поддержать Киев, как раньше. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

США не поддерживают присутствие россиян в составе миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Украина готова обменять 306 пленных боевиков на 74 украинских пленных на Донбассе. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Правительство Великобритании отказалось признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.

При обыске в квартире украинца Павла Шаройко, задержанного в Беларуси по подозрению в шпионаже, найдены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети.