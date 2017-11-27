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Состояние российского актера Олега Табакова, попавшего в реанимацию, оценивается как крайне тяжелое.

Как сообщает РЕН ТВ, медики диагностировали у знаменитого артиста сепсис.

По предварительным данным, причина заражения пока не ясна. Медики проводят

Тем временем в пресс-службе актера и худрука МХТ им. А. П. Чехова Олега Табакова прокомментировали сообщение о госпитализации актера. «Это плановое обследование», — заявили там.

 
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